Hırvatistan çeyrek finalde

2022 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Japonya, Hırvatistan'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı: 2-1. 2. dakikada sağ kanattan gelen ortaya Taniguchi kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı. 41'de Endo'nun pasıyla buluşan Kamada şutunu çekti, top üstten auta gitti. 43'te Doan'ın sağ kanattan açtığı ortada yaşanan karambolde topu önünde bulan Maeda topu ağlara yolladı ve ülkesini öne geçirdi: 1-0.

GOLÜ HEMEN BULDU

49'DA Kovacic şutunu çekti, top yandan oyun alanını terk etti. 55'te Lovren sağ kanattan ortasını açtı, arka direkte Perisic topu kafayla ağlara yolladı: 1-1. 57'de Endo uzaklardan sert vurdu, kaleci Livakovic harika çıkardı. 63'te Modric ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Gonda topu kornere çeldi. Normal süre 1-1 sona erdi. 105'te Mitoma çalımlarla ceza sahasına girip şutunu çekti, kaleci Livakovic topu güçlükle çeldi. Uzatma bölümü de 1-1 bitti ve penaltı atışlarına geçildi.

KALECİ DEVLEŞTİ

PENALTILARDA Japonya'da Minamino, Mitoma ve Yoshida atıştan yararlanamazken, sadece Asano ağları sarstı. Hırvatistan'da ise bir tek Livaja atışı kaçırırken, Vlasic, Brozovic ve Pasalic fileleri havalandırdı. Penaltılar sonucunda maçı 4-2 kazanan Hırvatistan adını çeyrek finale yazdırdı.