İki farklı Kaf-Kaf

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'nın lider Yeni Mersin İY ile berabere kaldığı maçtaki oyunu teknik direktör Selahaddin Dinçel'i şaşırttı. İlk yarı baskılı oynayarak rakibe pozisyon fırsatı vermeyen Kaf-Kaf, ikinci yarı ise oyunun kontrolünü tamamıyla Akdeniz ekibine bırakarak yeni hocası Dinçel'i önce sevindirdi sonra şükrettirdi.

Zorlu 90 dakikayı değerlendiren Dinçel, "İlk yarı baskılı ve pozisyon üreten takım olarak başladık. Gole çok yaklaştık. Direkten dönen pozisyonumuz vardı. Karşıyaka gibi oynadık diyebilirim. İkinci yarı ise oyunun hakimiyetini tamamıyla karşı takıma verdik. Gole çok yaklaştılar, kalecimizin kurtardığı net bir pozisyon vardı. İlk yarıya baktığımızda bu beklediğim bir şey değildi" dedi.

"İKİ FİNAL MAÇI DAHA KALDI"

Dinçel, "İlk yarıdaki oyunumuza bakarak 1 puanın beni üzdüğünü söyleyebilirim. Maç sonunda lider karşısında aldığımız 1 puana ise şükrettim. O puan sayesinde zirve yarışından kopmadık. Artık önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Geldiğim günden beri oynayacağım üç maçı düşünüyorum. İlkini atlattık. Şimdi iki karşılaşmada galibiyetle sezonun ilk yarısını tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu

DOĞANCAN BİNGÖL