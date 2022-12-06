Manisa FK evde yok!

SPOR Toto 1. Lig'de evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, iç sahada kaybedilen 2 puanın ardından 8. sıraya gerileyip tekrar Play-Off potasının dışında kaldı. Geçen hafta deplasmanda Altınordu'yu 3-1 yenerek çıkışa geçen siyah-beyazlılar bir türlü istediği galibiyet serisini yakalayamayıp Play- Off hattında asansör oldu. Manisa FK, bu sezon iç sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, rakiplerine 13 puan hediye etti. Teknik direktör Levent Eriş, iyi yolda olduklarını belirterek, takımına çok güvendiğini söyledi. Eriş, "Ligin iyi takımlardan biriyle oynadık. İlk devreye maalesef biz istediğimiz gibi başlayamadık ve rakibi kendi sahasına hapsedemedik. Bunun da sıkıntılarını çektik. İkinci devrede takımımız çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Çocuklarımızın daha iyi işler yapabileceğini biliyorum" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK