Menemen FK sancılı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK kadro dışı ve sakatlar nedeniyle sancılı günler geçiriyor. Sezona yeni yapılanmayla başlayan ve hedefini zirve olarak belirleyen sarı-lacivertliler son 5 maçta 1 puan toplayarak yokları oynadı. Bu periyotta sadece 1 beraberlik alabilen İzmir ekibi, kayıplarla alt sıralara geriledi. Çorum deplasmanına eksik oyuncular nedeniyle ancak 15 oyuncu ile giderek büyük moral bozukluğu yaşayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Özden Töraydın kayıp sürecini ilginç bir şekilde yorumladı.

PLAY-OFF İNANCI TAM

İLK haftalarda ligin iddialı takımlarını yenerek zirveye kadar yükseldiklerine işaret eden Töraydın, "Bu yükselişi sürdüremedik. Önemli takımlardan puan aldık ancak okyanusu geçip nehirde boğuluyoruz. Tabi bunun önemli etkenleri var. Takımda birçok oyuncumuz eksik. Altyapıdan oyuncu alarak Çorum deplasmanına gittik. Puan anlamında krize girdik ama istediğimiz noktaya geleceğiz. Ben hala eksiklere rağmen Play-Off oynayacağımız inancını taşıyorum" ifadelerini kullandı.

ÜÇ OYUNCU İLK YARIYI KAPATTI

GEÇTİĞİMİZ hafta Ali Özgün, Seçkin Getbay ve Mahmut Bilir'in kadro dışı bırakılmasının ardından Menemen FK'da Çorum deplasmanı öncesi sakatlık şoku yaşandı. Sakatlıkları nedeniyle savunmada görev yapan iki önemli isim Bedirhan ve Ekrem ile orta sahadaki yıldız futbolcu Ziya ilk yarıyı kapattılar. Üç yıldız oyuncu da ilk yarının bitimine kadar Sivas Belediye ve Amed Spor maçlarında forma giyemeyecek.

DOĞANCAN BİNGÖL