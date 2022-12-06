Petkimspor derbide kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın kapanış maçında Aliağa Petkimspor, sahasındaki Ege derbisinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 90-84 mağlup oldu. Müsabakaya Dorukhan ve Prewitt'in sayılarıyla başlayan Aliağa Petkimspor, periyodu 10 sayı farkla 28-18 önde tamamladı. İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan rakibi karşısında 12. dakikayı 28-25 önde geçen Aliağa Petkimspor, devrenin son 5 dakikasına da 38-35 üstün girdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 18. dakika içinde 41-41 eşitliği sağladığı devreyi Aliağa Petkimspor, 50-45 önde bitirdi.

SON ÇEYREKTE KAYBETTİ

Üçüncü periyodun başında aradaki farkı 9 sayıya (54-45) çıkaran ev sahibi ekip, çeyreğin son bölümüne kadar üstünlüğünü korudu. Manisa Büyükşehir Belediyespor, 29. dakika içinde Roberson'un 3 sayılık basketiyle 62-61 öne geçmesine rağmen Aliağa Petkimspor, son periyoda 67-64 önde girdi. Final çeyreğine 7-0'lık seriyle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 33. dakikayı 71-67 üstün geçti. Son 3 dakikasına 79-79 eşitlikle girilen müsabakayı iyi oyunuyla Manisa Büyükşehir Belediyespor, 90-84 kazandı.

TRİBÜN KARIŞTI

MÜSABAKANIN bitimine 50 saniye kala alınan mola sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncuların ailelerinin bulunduğu bölümle Petkimspor tribünleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Bu sırada bazı oyuncular da tribüne çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından maça seyircisiz devam edildi. Bu arada tribüne çıkan Manisa BŞB oyuncusu Cruz diskalifiye oldu.