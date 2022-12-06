Samba rüzgarı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya, Güney Kore'yi ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı: 4-1. 7. dakikada Raphinha sağ kanattan son çizgiye inip içeri çevirdi, arka direkte topu kontrol eden Vinicius düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. 11'de Richarlison ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. 13'te Neymar penaltı atışını gole çevirdi: 2-0. 17'de Hee-chan yayın gerisinden sert vurdu, kaleci Alisson son anda topu tokatladı. 29'da Richarlison pasını Marqinhos'a çıkardı, bu oyuncu boştaki Silva'yı gördü. Silva'nın harika pasında topla buluşan Richarlison farkı üçe çıkardı: 3-0.

SEUNG-HO'NUN GOLÜ YETMEDİ

36'da Brezilya yine enfes bir hücum yaptı. soldan ceza sahasına giren Vinicius topun dibine girdi, Paqueta yaptığı tek vuruşla harika bir gol attı: 4-0. 45+4'te Richarlison çalımlarla ceza sahasına girip şutunu çekti, kaleci Seung-Gyu topu son anda çeldi. 47'de soldan ceza sahasına giren Son şutunu vurdu, kaleci Alisson müthiş çıkardı. 55'te Raphinha iki rakibini geçerek vurdu, kaleci aynı güzellikte topu çeldi. 62'de raphinha topu sağına çekerek sert vurdu, kaleci son anda topu kornere çeldi. 76'da Seung-Ho, savunmadan seken topu ceza sahası dışından ağlara yolladı: 4-1. 90+3'te Alves uzaklardan sert vurdu, top yandan auta çıktı. Maç 4-1 sona erdi ve Brezilya çeyrek finale çıktı.

NEYMAR'DAN YENİ BİR REKOR

BREZİLYA'NIN yıldız ismi Neymar, Güney Kore ağlarına attığı golle yeni bir rekor kırdı. 30 yaşındaki futbolcu attığı bu golle birlikte Brezilya tarihinde 3 Dünya Kupası'nda gol atan üçüncü isim oldu. Neymar'dan önce bunu başaran isimler ise efsane futbolcular Pele ve Ronaldo olmuştu. PSG'nin yıldız oyuncusu, 2014 Dünya Kupası'nda 4, 2018 Dünya Kupası'nda 2 gol kaydetmişti. Neymar, attığı bu golle turnuvadaki 7. golünü kaydetti.

BREZİLYALI TARAFTARLAR PELE'Yİ UNUTMADI

BREZİLYA'NIN son 16 turunda Güney Kore ile karşılaştığı maçta taraftarlar efsane isim Pele'yi unutmadı. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan Brezilya'nın Efsanesi için Sambacılar, tribünde dev bir pankart açtı. Taraftarlar Pele'nin Brezilya Milli Takımı forması giydiği bir fotoğrafının bulunduğu pankartta geçmiş olsun dileklerini iletti. Brezilyalıların bu vefası Katar tribünlerinden ve dünya kamuoyundan alkış aldı.