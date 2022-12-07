SPOR Toto 1. Lig'de iki haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Play-Off hattındaki Bodrumspor ilk peşinde. Muğla temsilcisi, bu sezon Ege ekipleriyle oynadığı derbilerde üç puanı bir arada göremezken, pazar günü Altınordu maçında şeytanın bacağını kırmak istiyor. Geride kalan 17 haftada oynadığı derbilerde Altay'a deplasmanda 2-0 kaybeden yeşil-beyazlılar, evinde Manisa FK ile 1-1, Denizlispor ile dış sahada 0-0 berabere kaldı. Bu maçlarda hanesine 2 puan yazdırabilen ve rakip ağları sadece 1 kez sarsabilen Bodrumspor, zor günler geçiren Altınordu'yu kayıpsız geçerek bir ilki başarmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir, "Altınordu'yu yenip çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

BERKE ÖZBAY