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Haberler Spor Ege'de derbi haftası

Ege'de derbi haftası

1. Lig’de Play-Off ve ligde kalma yarışı veren Egeliler birbiriyle oynuyor. Cumartesi günü oynanacak Denizlispor-Altay, Göztepe-Manisa Futbol Kulübü; pazar günkü Altınordu-Bodrum maçlarından çıkacak sonuçlar ilk 7 ve düşme hattının kaderini belirleyecek

7.12.2022

Ege’de derbi haftası

1. Lig'de 17. hafta Ege derbilerine sahne olacak. Ligde Play- Off ve düşme potasından kurtulma mücadelesi veren 6 Ege ekibi de, hafta sonu birbirine rakip olacak. Ege derbisinde ilk randevu cumartesi günü saat 16.00'da Denizli'de Denizlispor ile Altay arasında oynanacak.

Ligde son sırada bulunan Denizli ile son üç maçını kazanan Altay'ın kapışması nefes kesecek.

İKİ RANDEVU VAR
Aynı gün 19.00'da ise İzmir'de bu kez Göztepe-Manisa FK mücadelesi oynanacak. Göztepe, Play-Off hattından çıkan Manisa ekibini konuk edecek. Pazar 19.00'da Altınordu, 6. sırada yer alan Bodrumspor'u konuk edecek. Bu maçlardan alınacak sonuçlar üst ve alt sıraları yeniden karıştıracak.

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