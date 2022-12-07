Ege’de derbi haftası

1. Lig'de 17. hafta Ege derbilerine sahne olacak. Ligde Play- Off ve düşme potasından kurtulma mücadelesi veren 6 Ege ekibi de, hafta sonu birbirine rakip olacak. Ege derbisinde ilk randevu cumartesi günü saat 16.00'da Denizli'de Denizlispor ile Altay arasında oynanacak.

Ligde son sırada bulunan Denizli ile son üç maçını kazanan Altay'ın kapışması nefes kesecek.

İKİ RANDEVU VAR

Aynı gün 19.00'da ise İzmir'de bu kez Göztepe-Manisa FK mücadelesi oynanacak. Göztepe, Play-Off hattından çıkan Manisa ekibini konuk edecek. Pazar 19.00'da Altınordu, 6. sırada yer alan Bodrumspor'u konuk edecek. Bu maçlardan alınacak sonuçlar üst ve alt sıraları yeniden karıştıracak.

BURAK HAKERLER