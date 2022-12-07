Fas tarih yazdı

2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fas, İspanya'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Portekiz ile eşleşti: 3-0. 11. dakikada Hakimi serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü, top üstten auta çıktı. 27'de sol kanattan ceza sahasına giren Asensio çaprazdan sert vurdu, top yan ağlarda kaldı. 33'te Mazraoui ceza sahası dışından şutunu çekti, top kaleci Simon'da kaldı. 42'de Boufal ceza sahasına girdikten sonra topun dibinde girdi, arka direkte Aguerd'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 55'te Olmo topu kaleye gönderdi, kaleci Bono topu güçlükle çıkardı. 87'de Hakimi sağ kanattan ortasını açtı, Abdessamad'ın içeri çevirdiği topa son anda savunma müdahale etti.

ÜÇ ATIŞTAN YARARLANAMADI

90+1'de kazanılan serbest atışta Soler ortasını açtı, Morata'nın kafa vuruşu auta gitti. 90+4'te kazanılan serbest vuruşta Olmo'nun ortası direkt kaleye yöneldi, kaleci Bono topu son anda çeldi. Normal süre 0-0 sona erdi. 104'te defansın arkasına atılan topla buluşan Cheddira karşı karşıya vuruşunu yaptı, kaleci Simon ayağıyla topu çıkardı. 120+3'te defansın arkasına atılan topta Sarabia şutunu çekti, top direkten auta gitti. Uzatma bölümü de 0-0 bitti ve penaltılara geçildi. Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi atışı gole çevirirken, Banoun atıştan yararlanamadı. İspanya'da ise Sarabia, Soler ve Busquest atıştan yararlanamadı. Penaltılarda rakibine 3-0'lık üstünlük kuran Fas, çeyrek finale yükseldi.2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fas, İspanya'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı: 3-0.

11. dakikada Hakimi serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü, top üstten auta çıktı. 27'de sol kanattan ceza sahasına giren Asensio çaprazdan sert vurdu, top yan ağlarda kaldı. 33'te Mazraoui ceza sahası dışından şutunu çekti, top kaleci Simon'da kaldı. 42'de Boufal ceza sahasına girdikten sonra topun dibinde girdi, arka direkte Aguerd'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 55'te paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Olmo topu kaleye gönderdi, kaleci Bono topu güçlükle çıkardı. 87'de Hakimi sağ kanattan ortasını açtı, Abdessamad'ın içeri çevirdiği topa son anda savunma müdahale etti. 90+1'de kazanılan serbest atışta Soler ortasını açtı, Morata'nın kafa vuruşu auta gitti. Normal süre 0-0 sona erdi. 104'te defansın arkasına atılan topla buluşan Cheddira karşı karşıya vuruşunu yaptı, kaleci Simon ayağıyla topu çıkardı.

FAS KALECİSİ DEVLEŞTİ

120+3'TE defansın arkasına atılan topta Sarabia şutunu çekti, top direkten auta gitti. Uzatma bölümü de 0-0 bitti ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi atışı gole çevirirken, Banoun atıştan yararlanamadı. İspanya'da ise Sarabia, Soler ve Busquest atıştan yararlanamadı. Penaltı atışlarında İspanya'ya 3-0'lık üstünlük kuran Fas tur atladı. İki penaltı atışında rakiplerine geçit vermeyen Fas kalecisi Bono ülkesini çeyrek finale taşıdı.