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Haberler Spor Göztepe- Altay derbisi için gözler federasyonda

Göztepe- Altay derbisi için gözler federasyonda

Yarıda kalan Göztepe-Altay derbisinin akıbeti hafta içinde yönetim kurulunun vereceği karar sonrasında belli olacak

7.12.2022

Göztepe- Altay derbisi için gözler federasyonda
1. Lig'de 15. haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ancak tribün olayları nedeniyle 22. dakikadan itibaren tatil edilen Göztepe-Altay derbisinin kaderinin bu hafta içinde belli olması bekleniyor. Derbi maçta Altaylıların yer aldığı deplasman tribününden Göztepelilerin yer aldığı Doğu tribününe atılan işaret fişeği ile taraftar Mehmet Çakır ağır yaralanmıştı. Sonrasında ise Göztepe tribününden atlayan taraftar, Ozan Evrim'e saldırarak başından yaralanmasına sebep olmuştu. Federasyonun maç ile ilgili kararını yönetim kurulu toplantısıyla yarına kadar vermesi bekleniyor. Federasyon, takımlardan birini ya da her ikisini de hükmen yenik sayabileceği gibi maçın yeniden oynanmasına da karar verebilir. Ayrıca kurul puan silme cezasını da uygulayabilir
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