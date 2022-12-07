KSK liderlik için parkede

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Euroleague'de son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes'i deplasmanda 2 uzatma sonucunda 112-111 yenerek sükse yapan Pınar Karşıyaka, bugün FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda liderlik için çok kritik son içi saha sınavına çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip, grupta 5. hafta mücadelesinde bir basamak üzerinde lider durumda bulunan Alman ekibi Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Rakibiyle Almanya'da oynadığı ilk maçı 83-71 kaybeden Karşıyaka, rövanşta 12 sayı farkın üzerinde galip gelerek olası puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü de eline almaya çalışacak. Yeşilkırmızılı ekip, rakibine yenilir ise liderlik yarışında havlu atacak. Karşıyaka, liderliği elde edecek takımın direkt son 16'ya kalıp, ikinci ve üçüncü sırayı alacak ekiplerin son 16 turu için Play-In oynayacağı gruptaki son sınavında ise 21 Aralık'ta Yunanistan'dan AEK'ya konuk olacak.

20 BİNİNCİ SAYI İÇİN PARKEDELER

Basketbolda Koraç Kupası'nda 1975-1976 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde 252'nci karşılaşmasına çıkacak olan yeşil kırmızılı temsilcimiz Pınar Karşıyaka yarın 20 bininci sayısını kovalayacak. Avrupa'da oynadığı 251 maçta 135 galibiyet, 114 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Pınar Karşıyaka, bu maçlarda 19 bin 950 sayı attı. Yeşil-kırmızılı ekip, yarın 50 sayı bulduğunda uluslararası arenada 20 bin sayı barajını geçecek.