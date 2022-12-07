Manisa BŞB hayata döndü

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 8 maçta tek galibiyetle dibe demir atan Manisa Büyükşehir Belediyespor, üst üste 6 mağlubiyetin ardından yeni çalıştırıcısı Hakan Demir yönetimindeki ilk sınavda Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 90-84 yenip nefes aldı. Çok kritik bir galibiyet elde ettiklerini söyleyen Hakan Demir, "Bu galibiyet bizim için, kulüp için çok önemli. Aliağa çok iyi bir takım, çok iyi oynuyorlar. Buraya gelen herkese karşı çok iyi oynadılar. Deplasmana geldiğimizde biz de ligin son sırasındaydık. Tabii ki bir moral bozukluğu var, güvensizlik var. Rakip daha güvenli bir takım. Birçok iniş çıkış oldu ama takım iyi reaksiyon verdi" dedi.

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