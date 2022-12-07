Portekiz Şov yaparak turladı

2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz, İsviçre'yi farklı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Fas'ın rakibi oldu: 6-1. 17. dakikada kaleye sırtı dönük topla buluşan Ramos dönerek vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-0. 33'te Bruno Fernandes korner atışını kullandı, iyi yükselen Pepe kafayla topu filelere yolladı: 2-0. 38'de Edimilson Fernandes şutunu çekti, kaleci topu tokatladı. Seken topa Feruler vurdu, Dalot son anda çizgiden çıkardı. 51'de Dalot sağ kanattan son çizgiye inip ortasını açtı, Ramos kafayla kendisinin iki takımın üçüncü golünü kaydetti: 3-0. 55'te ani gelişen Portekiz atağında Ramos'un ara pasında Guerreiro fileleri havalandırdı: 4-0.

GOL YAĞMURU SÜRDÜ

58'de Shaqiri korner atışını kullandı, yaşanan karambolde Akanji topu ağlarla buluşturdu: 4-1. 67'de Felix'in derinlemesine pasıyla buluşan Ramos karşı karşıya pozisyonda topu kalecinin üzerinden filelere gönderdi: 5-1. 90+2'de defansın arkasına atılan topla bulaşan Leao rakibini geçtikten sonra attığı golle skoru ilan etti: 6-1.