Stat yıkılıp baska yere götürülecek

KATAR'IN ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en dikkat çekici statlarından birisi olan 974, Brezilya-Güney Kore maçının ardından turnuvaya veda ediyor. Brezilya ile Güney Kore arasındaki son 16 maçının oynandığı Stat 974, kapılarını kapattı. Katar'ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek tasarlanan Stat 974, Dünya Kupası tarihinin ilk sökülebilir tesisi olmasıyla tarihe geçti. İngilizİspanyol ortaklığı tarafından inşa edilen iki katlı stada ismini veren 974 rakamı, hem Katar'ın uluslararası arama kodu hem de inşaat sırasında kullanılan nakliye konteynırlarının tam sayısı.Stat adeta lego parçaları gibi sökülüp başka bir ülkeye gönderilecek. Stadın yeni adresi yüksek ihtimalle Tunus olacak.

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