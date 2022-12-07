Üzümcü hükmen galibiyet istiyor

Olaylı İzmir derbisinin ardından TFF Yönetim Kurulu'nun maçın akıbeti hakkında vereceği karar merakla beklenirken, Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü önemli açıklamalar yaptı. Maçın sonucu ile ilgili kararın yarına kadar açıklanmasını beklediklerini belirten Üzümcü, maçın kaleci Ozan Evrim'e yapılan saldırı nedeniyle tatil edildiğini ifade ederken, sarıkırmızılıların hükmen mağlup sayılmasını beklediklerini belirtti. Ozan'a yapılan saldırı nedeniyle tatil edilen maç hakkındaki kararın ise lehlerine çıkmasını beklediklerini ifade eden Tuna Üzümcü, "Göztepe, Adanaspor karşısına tam kadro çıktı. Biz aldığımız seyircisiz oynama cezasının üzerine bir de Ozan'ı oynatamadık. İkinci kalecimiz Eren de sakat olduğu için üçüncü kalecimiz 18 yaşındaki Mustafa görev yaptı. Ceza üstüne ceza çektik" şeklinde konuştu.

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