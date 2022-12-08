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Haberler Spor Arkas zirveye koşuyor

Arkas zirveye koşuyor

8.12.2022

Arkas zirveye koşuyor
Arkas Spor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle adım adım zirveye tırmanmaya başladı. AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas, geçtiğimiz hafta sonu TÜRŞAD'ı deplasmanda 3-0 yenerek arka arkaya ikinci galibiyetini aldı. İzmir temsilcisi böylece yeni bir galibiyet serisini başlattı. Öte yandan Arkas, son 5 haftada Fenerbahçe, Cizre Belediye, Develi Belediye ve TÜRŞAD maçlarından galibiyetle ayrılırken, bu süreçte sadece Bursa Büyükşehir'e kaybetti. İzmir ekibi, bu haftaki Spor Toto mücadelesiyle üst süte üçüncü galibiyeti için sahaya çıkacak.
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