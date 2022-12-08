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Haberler Spor Bodrum’da Jahovic kayıp

Bodrum’da Jahovic kayıp

Yeşil-beyazlı ekibe sezon başında Göztepe’den büyük ümitlerle transfer edilen Adis sadece iki gol atarken, 5 maçta suskun kaldı. Golcü son iki maçta oynamadı

8.12.2022

Bodrum’da Jahovic kayıp

SPOR Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrumspor'da Adis Jahovic kayıplara kalırken, oynadığı 5 karşılaşmada suskunluğa büründü. Performansı ile teknik direktör İsmet Taşdemir tarafından kulübeye çekilen Adis, son oynanan Denizlispor ve Gençlerbirliği maçlarında ise forma şansı bulamadı. Göztepe'deki eski günlerinden uzak bir görüntü sergileyen Adis'in aksine kadroda yer alan Samet 7, Kenan Özer 4 ve Celal Dumanlı ise 3'er gol atarak yıldızlarını parlattılar.

DEFANSTA ONUR YOK
BU hafta pazar günü Altınordu'ya konuk olacak olan yeşilbeyazlılarda teknik patron İsmet Taşdemir'in Adis'i yine yedek kulübesinde oturtması bekleniyor. Cezalı olan Onur bu hafta yok.

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