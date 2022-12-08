Fas’ta çeyrek final bayramı

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayan ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Fas'ta büyük sevinç yaşanıyor. Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Kral 6. Muhammed, Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lakca ve Milli Takım Teknik Direktörü Velid Rekraki ile telefon görüşmesi yaptı.

Kral 6. Muhammed, telefon görüşmesinde, çeyrek finale çıkan milli takımı, teknik ekibi, teknik direktörü ve federasyon başkanını kutladı. Kral 6. Muhammed ülkesinin İspanya karşısındaki galibiyeti sonrası başkent Rabat'taki kutlamalara katıldı. Başkentte kutlama yapılan caddelerden arabayla geçen Kral, pencereden Fas bayrağı sallayıp futbolseverlerin sevinçlerine ortak oldu. Fas Milli Takımı'nın kalecisi Bono kurtardığı iki penaltıyla kahraman olurken Sevilla forması giyen ve 15 milyon Euroluk değeri ile dikkat çeken kalecinin bu performansıyla yine yükselişe geçmesi bekleniyor.