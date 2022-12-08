Manisa FK’nın kozu Batuhan

Spor Toto 1. Lig'de üç maçtır yenilgi yüzü görmeyen Manisa FK'nın cumartesi günü oynanacak Göztepe derbisinde kozu Batuhan Kör olacak. Bu sezon ligde geride kalan 15 karşılaşmanın tümünde forma giyen 21 yaşındaki forvet, rakip ağlara gönderdiği 5 golle ve yaptığı 1 asistle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor. Sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak kadroya katılan genç golcünün performansı Manisa ekibini sevindirirken, Göztepe karşısında siyahbeyazlıların en önemli gol ayağı olacak.

DERBİLERDE ATTI

Manisa temsilcisinin genç forvet oyuncusu Batuhan, rakip ağlara gönderdiği 5 golün 4'ünü ise Egeli rakiplere göndermesiyle de dikkat çekiyor. Denizlispor ve Altınordu ağlarını 2'şer kez sarsan Batuhan Kör, Yeni Malatyaspor'a 1 gol kaydetti, Bandırmaspor karşısında 1 asist yaptı.

BERKE ÖZBAY