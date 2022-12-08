Pepe kupa tarihine geçti

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz, İsviçre'yi 6-1'lik skorla mağlup ederken, takımın ikinci golünü kaydeden 39 yaşındaki defans oyuncusu Pepe, turnuva tarihinde eleme müsabakalarında gol atan en yaşlı futbolcu oldu. Mücadelenin 33. dakikasında Bruno Fernandes'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde yükselerek kafa vuruşunu yapan Pepe, kaleci Sommer'i geçti ve takımını 2-0 öne geçirdi.

RONALDO SEVİNCE ORTAK OLDU

Maça yedekler arasında başlayan Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo da saha kenarına koşarak takım arkadaşının gol sevincine ortak oldu. Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı oyuncu unvanı, Roger Milla'ya ait. 1990 Dünya Kupası'nda Kamerun formasıyla 38 yaşında gol atarak unvanı elde eden Milla, 1994 Dünya Kupası'nda 42 yaşında bulduğu golle unvanını güçlendirdi.