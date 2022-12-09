Ayberk piyangosu

SPOR Toto 1. Lig'de Play- Off mücadelesini sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nün 18'lik yıldızı Ayberk Karapo şimdiden transferin gözdesi oldu. Siyahbeyazlı kulübün, sezon başında profesyonel imza attırdığı ve A takıma monte ettiği genç stoper, performansıyla Süper Lig kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. U-19 Milli Takımı'nın da formasını giyen Ayberk için Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Galatasaray nabız yoklamaya başladı. Sezon başında politikasını değiştiren kulüp başkanı Mevlüt Aktan ve kurmayları, gençleri takıma monte etmeyi planladı. Teknik patron Levent Eriş'in prensi olan ve 14 lig maçında banko görev yapan stopere, menajerler vasıtasıyla teklifler gelmeye başladı. Bunu duyan Manisa FK yönetiminin, oyuncunun bonservisi için pazarlık kapısını 5 milyon Euro'dan açacağı öğrenildi. Altınordu'dan 2018 yılında siyah-beyazlı kulübün altyapısına transfer edilen Ayberk, menajerler ve scout ekiplerinin listesine girdi.

ÜMİT YÖNEY