Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Turnuvadaki ilk çeyrek final mücadelesinde son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile 6. şampiyonluğunu kovalayan Brezilya, saat 18.00'de, Education City Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014'te oynanan maçları "Sambacılar", 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Günün diğer çeyrek final randevusunda ise Hollanda ile Arjantin, saat 22.00'de 88 bin kişilik Lusail Stadı'nda tur mücadelesi verecek. Karşılaşmada İspanyol hakem Antonio Mateu düdük çalacak. İki maçta da turu geçen takımlar yarı finalde rakip olacaklar.

Diğer taraftan da Fas-Portekiz galibi, İngiltere-Fransa eşleşmesinden gelecek takım ile yarı finalde oynayacak.