Efeler 09 FK’da İshak&Aytaç AŞ

3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Efeler 09 FK, yıldız isimlerinin golleriyle şaha kalktı. Geçen sezon tarihinde ilk kez 3. Lig'e yükselen yeşil-beyazlılar, 15 maçta 22 gol atarken, gollerin 14'ünde İshak Kurt-Aytaç Deniz imzası var. Nazilli'den Efeler 09 FK'ya gelen 33 yaşındaki Aytaç, bu sezon ligde ve kupada oynadığı 8 maçta rakip ağları 5 kez sarsarak performansıyla alkış topladı. Aytaç, ligde 4, kupada 1 gol atarken, henüz ilk devrede geçen sezon Nazilli'deki performansını solladı. Efeler 09 FK'nın santraforu ve en golcü ismi İshak Kurt, gol krallığında zirveye kuruldu. 14 maçta banko forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, Niğde Anadolu filelerini de boş geçmedi ve bu sezon 10. golünü attı.

DOĞANCAN BİNGÖL