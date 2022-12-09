Horoz’un Altay uğuru

Spor Toto 1. Lig'de yarın kritik bir maça çıkacak olan Altaş Denizlispor, Altay ile 28. kez rakip olacak. Bundan önce oynanan 27 maçtan 12'sini Denizlispor, 6'sını Altay kazanırken, 9 maçta eşitlik bozulmadı. Denizli Atatürk Stadı'ndaki 13 maçta Horozlar, 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken, rakibine hiç boyun eğmedi. Yeşil-siyahlılar, resmi maçlarda Altay'a en son 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de 3-1'lik skorla mağlup oldu. Denizlispor, Altay ile oynadığı 3 hazırlık maçında ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. Horozlar, oynanan 27 maçta rakip fileleri 44 kez havalandırdı, kalesinde 29 gol gördü. Yeşil-siyahlı Ege temsilcisinde zorlu derbi maçı öncesi sakatlıkları devam eden Oğuz Yılmaz ile Kevin Mayi dışında bir eksik bulunmuyor.

12. GÜÇ LOKMA HAYRI YAPACAK

DENİZLİSPORLU taraftarlar, kötü gidişata 'Dur' demek için Altay maçı öncesinde 4 bin kişilik lokma hayrı yapacak. Takımın ligde kalması için kenetlenen yeşil-siyahlı taraftarlar maç öncesi stadın önünde hayır yapacak. Horozlar Taraftar Grubu başkanları Serdar Koç ve Tayfun Ayaz, "Denizlispor'umuzun içinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı lokma hayrı yapmaya karar verdik. Etkinliğe herkesi davet ettik. Gün birlik olma günüdür. İnşallah üzerindeki karabulutlar dağılır" dedi.

ÜMİT YÖNEY