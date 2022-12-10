Balıkesir’den Başkan Yılmaz’a ziyaret

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Balıkesir BŞB Basketbol A Takımı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Balıkesir BŞB Kulüp Başkanı İrfan Sarıgül, Basketbol Genel Menajeri Anıl Uyanık, A Takım teknik kadrosu ve tüm oyuncuların katıldığı, sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı İrfan Sarıgül, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ilgisi ve destekleri için teşekkür etti ve kendisine de imzalı basketbol topu hediye etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor yarın saat 14.00'te Mersin Büyükşehir Belediye'yi konuk edecek.

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