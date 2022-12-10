İki kulüp de tepkili

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanan ve çıkan olaylar sebebiyle 22. dakikada tatil edilen Göztepe- Altay maçına ilişkin iki takımın da (3-0) hükmen mağlup sayılmasına karar vermesine iki kulüp de tepki gösterdi. Göztepe, iki takımında hükmen mağlup sayılmasının kabul edilemez bir karar olduğunu ifade ederken "Sadece kamuoyunun rahatlatılması adına alınan bu kararın emsâli yoktur. Türk futbolunda daha önce çok daha fazla kişinin sahaya girdiği olaylarda bu tarz bir karar verilmemiştir. Görevi futbol oynatmak olan kurumun böyle bir ceza açıklaması da futbola takılan bir çelmedir. Olayların ardından iki kulübün de sağ duyulu açıklamaları ve maçı oynama isteği göz ardı edilmiştir.

Tarihi bir fırsatı kaçıran Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu tür cezalarla bir yere varılamadığını görememiş ve yine işin kolayına kaçmıştır. Ülke futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışmalar yapan bir kurum, bu kararıyla 'Futbolu cezalandırmıştır.

Göztepe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmiyoruz. Bundan sonraki süreçte de kulüp olarak hukuk zemininde haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı belirtmek isteriz" denildi.

"KARARDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Altay da konuya ilişkin kısa bir açıklama yayımlayıp "Süreci titizlikle takip ettiğimizi ve gerekli mercilerle temasımızın devam ettiğini bildiririz" derken Altay Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Avni Atayol da karara tepki gösterip, "Haksızlığa uğradık" ifadelerini kullandı. Yaşanan olayları asla tasvip etmediklerini, ancak sürecin başından bu yana alınan kararlardan da memnun olmadıklarını belirten Atayol, "Bu sezon deplasmanda oynayan iki takımın tribününde yaşanan olaylardan sonra deplasman yasağı gelmesine rağmen bize iç saha cezası verildi. İki tatsız olay var ve biz ikisinden de sorumlu değiliz. Sorumluluğun azının bizde olmasına rağmen daha fazla ceza aldık" dedi. Atayol, "Hükmen galibiyet hakkımız varken maç tekrarlansın dememize rağmen bu da kabul edilmedi. Ayrıca maçın hakeminden ikinci rapor istenmiş ama o rapor için bizden savunma istenmedi. Bu kararlarla ilgili gereken itirazları, gerekli mercilere yapacağız" şeklinde konuştu.

17 YIL SONRA İLK

TFF'NİN, Göztepe ve Altay kulüplerine aynı anda verdiği hükmen mağlubiyet cezası profesyonel liglerde son dönemde bu yönde verilen 3. karar oldu. Federasyon, 2001-2002'de 3. Lig'de Diyarbakır BŞB DİSKİ (Amed Spor)-Şırnak ve 2005-2006'da 2. Lig'de İnegöl ile Eskişehir arasında oynanan maçlarda son olarak iki ekibe hükmen mağlubiyet cezası vermişti. Türkiye Futbol Federasyonu, 17 yıl sonra iki takımın hükmen mağlubiyeti yönünde karar aldı.

BERKE ÖZBAY