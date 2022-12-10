Pınar KSK mı PETKİM mi?

Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftada bugün heyecan fırtınası yaşanacak ve Pınar Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Kaf-Kaf, ligdeki iyi gidişatını devam ettirmek isterken, Aliağa Petkim Spor ise bir çıkış yolu arayacak. Bilet fiyatları ise öğrenci 40, tam 70, VIP 250 ve 350 TL olarak açıklandı. Geçen hafta Anadolu Efes'i deplasmanda iki uzatma devresi sonucunda 112-111 mağlup eden Karşıyaka, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Telekom Baskets Bonn'a evinde 89-80 yenildi.

PETKİMSPOR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bir diğer İzmir temsilcisi Petkimspor ise art arda Ayos Konyaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor mağlubiyetleriyle ligde düşüşe geçti. Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın 8 maçta 5 galibiyeti, Petkim'in ise 9 maçta 4 galibiyeti bulunuyor. Basketbolda haftanın diğer maçlarının programı şöyle: 13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol- Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge), 15.30 AYOS Konyaspor Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Selçuklu Belediyesi), Yarın: 13.00 Galatasaray Nef-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem), 15.30 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik), 18.00 Beşiktaş Emlakjet-Anadolu Efes (BJK Emlakjet), 12 Aralık Pazartesi: 19.00 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ).