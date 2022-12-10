Puan silme cezası da gündemde

27 Kasım Pazar akşamı Gürsel Aksel Stadı'nda oynanıp tribün terörü yüzünden 22'nci dakikada tatil edilen Göztepe-Altay derbisinin faturası iki kulübe de ağır oldu. Holigan şiddeti nedeniyle tamamlanamayan maçla ilgili önceki gün toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi dün açıkladığı kararla iki takımı da 3-0 hükmen mağlup ilan ederken yeni yaptırımların da gelmesi muhtemel. Göztepe ve Altay'ın puanlarının silinmesi kararının ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na bırakıldığı iddia edildi. Puan tenzillerinin önümüzdeki hafta içinde netleşeceği kaydedildi. Hükmen mağlubiyet kararları sonrası PFDK'nın iki takımın da en fazla 3'er puanını silme ihtimali olduğu öğrenildi. Ayrıca kurulun hükmen mağlubiyet nedeniyle her iki takımın da averajından 3'er golünün de düşürülmesi bekleniyor.

DİĞER