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Haberler Spor Somaspor’da Yusuf’a kanca

Somaspor’da Yusuf’a kanca

10.12.2022

Somaspor’da Yusuf’a kanca

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor'un genç orta saha oyuncusu Yusuf Türk'e, 1461 Trabzon kancayı taktı. Siyah-beyazlı ekibin genç oyuncusu, sezon başından bu yana attığı goller ve gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzon ekibi genç ve geleceği olan bir transfer yapmak istiyor. Geçen sezon siyah-beyazlı ekipten toplam 2 milyon TL bonservisle Yasin Abdioğlu ve Erkul Küçük'ü kadrosuna katan bordo- mavililer, şimdi de gözünü Yusuf'a dikti. 14 lig maçının 9'unda görev yapan Yusuf, siyah-beyazlı formayla yedi gol kaydetti. Yönetimin, Yusuf'a gelen teklife ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

DOĞANCAN BİNGÖL

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