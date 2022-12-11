Menemen Futbol Kulübü - Sivas Belediyespor: 0-0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, sahasında Sivas Belediyespor'la golsüz berabere kaldı. Menemen FK bu sonuçla puanını 22'ye yükseltti.



3'üncü dakikada Oğuzhan Aydoğan'ın ara pasında topla buluşan Mertcan Açıkgöz kaleciden sıyrıldı. Sivas Belediyespor defansı son anda ayak koyarak topu kornere çıkarttı.



21'inci dakikada kısa paslarla ceza sahasına giren Ferhat Çulcuoğlu penaltı noktası üzerindeki Mertcan Açıkgöz'ü gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top defansa çarpark auta gitti.





24'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşun ardından ceza sahasında topla buluşan Muhammed Enes Yılmaz çaprazdan vurmak istedi, defansta topa ayak koyan Safa Yıldırım tehlikeyi uzaklaştırdı



38'inci dakikada Oğuzhan Aydoğan'ın ara pasında topla buluşan Mertcan Açıkgöz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Cengiz Demirtaş köşeye uzanarak net bir golü önledi.



46'ncı dakikada Halil İbrahim Mızrap soldan ortaladı arka direkte Celal Emir Dede kafayı vurdu. Top kaleci Bora Göymen'in kucağında kaldı.

69'uncu dakikada kullanılan köşe vuruşunun ardından Oğuzhan Bozkurt müsait pozisyonda kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direkten ceza sahasına geri döndü.





87'nci dakikadasol kanattan gelişen atakta top Atalay Gürel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

88'inci dakikada ani gelişen Sivas Belediyespor atağında Barış Bozdilki sol çaprazdan vurdu, defan son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

90'ıncı dakikada organize gelişen Menemen FK atağında Muhammed Enes Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Cengiz Demirtaş kornere çeldi.