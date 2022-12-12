Altınordu tepetaklak

Spor Toto 1. Lig'deki Ege derbisinde alt sıralardan kurtulmak isteyen Altınordu, evinde üst sıraları hedefleyen Bodrumspor'a mağlup oldu:

0-2. 9. dakikada Imeri'nin pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Üzeyir, çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşla kaleciyi avladı: 0-1. 12. dakikada Altınordu savunmasını hazırlıksız yakalayan Bodrumspor'da Imeri sağ kattan ortasını açtı, arka direkte Celal topu ağlara yolladı ve farkı ikiye çıkardı: 0-2. 19'da Imeri'nin ortasında Celal gelişene sert vurdu, kaleci Ali Emre topu son anda çeldi.

25'te Üzeyir'in hatasında topu kapan ve kaleciyi de çalımlayan Emircan'ın vuruşu kaleye paralel olarak geçti.



ALİ DERE DİREĞİ GEÇEMEDİ

39'da Bodrumspor savunmasının hatasında araya giren Ahmet İlhan'ın şutu kaleci Sousa'da kaldı. 48'de Samet'in pasıyla savunma arkasına hareketlenen Erdem içeri çevirdi, arka direkte Imeri topu ağlara yolladı.

Ancak Erdem'in pozisyonu ofsayt olduğu için gol geçersiz sayıldı. 59'da Ahmet İlhan'ın ortasında Emircan'ın kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

66'da Kenan çalımlarla ceza sahasına girip şutunu çekti, kaleci Ali Emre güçlükle topu çıkardı. 72'de Koray'ın kaleye sokulup çektiği şutta, kaleci Ali Emre topu çeldi. 79'da Metehan'ın ortasında Ali Dere'nin şutu üst direkte patladı. Maç 2-0 bitti.



YAĞMURA RAĞMEN TAM DESTEK

Kırmızı-Lacivertli İzmir ekibini yağmurlu havaya rağmen altyapı takım oyuncuları yine destekledi. Ligde oldukça zor günler geçiren ağabeylerine ellerinden gelen desteği veren gençler, maç boyunca susmadılar. Yeşil-beyazlı Muğla ekibini taraftarları İzmir'de de yalnız bırakmadı. Doğanlar Stadı'na gelen Bodrumsporlu taraftarlar takımlarını maç boyunca destekledi.

KÖTÜ SERİ SÜRDÜ

Altınordu, evinde Bodrumspor'a mağlup olarak galibiyet özlemini yedi maça çıkardı. Son olarak gurbette Denizlispor'u 2-1 mağlup eden kırmızı- lacivertliler, daha sonra çıktığı 7 maçı da kaybederek dibe demir attı. İzmir ekibi, bu süreçte sırasıyla Yeni Malatyaspor, Eyüpspor, Altay, Adanaspor, Manisa FK, Bandırmaspor ve son olarak Bodrumspor'a mağlup oldu.

İKİSİ DE DEĞİŞTİRDİ

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, dün oynanan Bodrumspor maçında geçen hafta Bandırmaspor'a karşı sahaya sürdüğü kadroda 2 değişiklik yaptı. Genç teknik adam Yusuf Can Esendemir'in yerine Emircan Gürlük'e görev verirken, Hasan Hüseyin'in yerine ise kart cezasını tamamlayan Kubilay'ı ilk 11'e monte etti. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise üç değişiklikle çıktı. Taşdemir, kart cezalısı Onur'un yerine Ali'ye, Bahadır'ın yerine Cenk'e, Recep'in yerine ise Erdem'e görev verdi.

BU TAKIM ALTINORDU DEĞİL / MİNİ YORUM

Son 6 maçını kaybeden ve ateş hattında yer alan Altınordu, Play-Off'taki rakibi Bodrumspor karşısında sahada yoktu. Maç öncesi tüm takım kenetlenerek birbirlerine galibiyet sözü verse de, 3 puanı söküp alacak tek bir olumlu hareket yoktu yeşil zeminde. Kırmızı-lacivertlilerin iyi günlerini gördük, kötü günlerini gördük... Ancak böylesine bir halde hiç görmemiştik... Açık konuşmak gerekirse İzmir temsilcisinin düştüğü duruma üzüldüm. Sahada çaresizliğin fotoğraflarını çektim...

Altınordu kritik maçta 3 puanı alarak çıkışa geçmenin hesaplarını yaparken, Muğla temsilcisinin performansına direnemedi. Savunmada, ortada ve hücumda sistematik bir tablo görmekte çok zorlandık. İlk yarının ilk 13 dakikasında fişi çeken Bodrum, ikinci yarıda ise adeta ter attı. Kırmızı- lacivertliler, yatırım yapan rakipleri arasında ve 1. Lig seviyesinin çok ama çok altında bir kadro yapısına sahip. Korku dolu bir sürecin içine çoktan giren Altınordu, sezon bitmeden lige havlu atmış gibi gözüküyor. Ancak futbol bu...

Dün sahadaki takım Altınordu değildi, eğer bildiğimiz Altınordu dönerse, iyi şeyler neden olmasın?



■ BERKE ÖZBAY