Buca çok mutlu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçından galibiyetle ayrılamayan Bucaspor 1928, 18. hafta maçında en yakın takipçisi İskenderunspor'u deplasmanda 2-1 yenerek, zirve yarışını sürdürdü. Mücadele İskendersunspor'un sahasının tadilatta olması nedeniyle Osmaniye'de oynandı. 40. dakikada Bucaspor orta alanda topu kaybetti. ceza sahası önünde sırtı dönük pozisyonda Kadir Arı pasını Erkan Süer'e bıraktı. Erkan soldan bindiren Enes Soy'u gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleciden önce kayarak müdahalede bulunan Bucaspor savunmasından döndü. Havalanan topa beyaz nokta üzerinde bomboş pozisyonda kafa ile vuran Erkan, meşin yuvarlağı yandan auta göndereke mutlak bir golü kaçırdı.52'de Cuma'nın ceza sahası dışından müsait durumdaki şutunda top üstten auta çıktı. 67'de Berke sağ kanatta köşe direğinin iki metre önünde yerde kaldı, hakem faul dedi. 68'de topun başına geçen Erhan Çelenk topu direkt kaleye gönderdi ve harika bir gole imza attı: 0-1. 70'de kaleci ile karşı karşıya kalan Erhan Şentürk'ün şutunu kaleci Muhammet çıkardı. 90+4'te kaleci Kıvanç topu uzun gönderdi. topu kontrol eden Erhan Şentürk pasını Taşkın'a verdi. Taşkın bekletmeden Recep Gül'ü gördü. Topu kontrol eden Recep, kalecisinin solundan topu filelerle buluşturdu: 0-2. 90+6'da ev sahibi penaltı kazandı. 90+7'de penaltı atışında topun başına geçen Yasin Abdioğlu skoru belirledi. 1-2.Ligin 16. haftasında deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile berabere kalan ve 6 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Bucaspor 1928, liderlik koltuğundan da inmişti. Geçen hafta da Van Spor FK'ya kaybeden İzmir ekibi, iki maç aradan sonra kazanarak hem zirve yarışına yeniden tutundu hem de büyük sevinç yaşadı.Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, geçen hafta İzmir'de 1-0 kaybettiği Van Spor FK karşılaşmasındaki 11'i bozmadı. Tecrübeli teknik adam, kadroda istikrarı sağlayarak sahaya Kıvanç, Mazlum, Onur, Berke, Cuma, Furkan, Enes, Alper, Saruhan, Erhan Çelenk ve Mehmet Fuat ile çıktı. Sakatlıkları devam eden stoper Lokman ve sol bek Abdullah müsabakada forma giyemedi.