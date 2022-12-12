G.Saray’da telaş var

G.SARAY'DA sakat oyuncuların iyileşmesi için yoğun mesai harcanıyor. Kulüp doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan Mathias Ross haricindekileri aradan sonraki ilk maça yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Rashica'nın sakatlığı hakkında çok spekülasyon yapıldığını aktaran İnce, "Birkaç gün içinde takımla birlikte olacak" diye konuştu. Tedavisine devam edilen Oliveira'nın görüntüsünün olumlu olduğunu kaydeden İnce, "Sergio'nun lige yetişmesi için elimizden geleni yapacağız. Günde 8 saat tedavi görüyor. Icardi'nin tedavisinin Arjantin'de olmasını tercih ettik. Tedavi gayet iyi. Her gün konuşuyoruz. Şartlara bağlı olarak bizimle birlikte olacak" dedi. İnce, Yunus'un iç yan bağında yaralanma olduğunu ve onu da ligin başına yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti. Ross'un ise 1 ay gibi bir zamana ihtiyacı olduğu açıkladı.