İlaç gibi geldi

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon istikrarsız bir görüntü sergileyen Göztepe, Ege derbisinde sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 1-0 yenerek hayata döndü. 15. haftada oynanan olaylı Altay derbisinin ardından Göz-Göz, geçen hafta Adanaspor deplasmanında iki puan bırakırken, Play-Off hattına girmeye çalışan Manisa ekibini yenerek yeniden çıkışa geçti. Cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıktığı maçta Manisa ekibi karşısında futboluyla tat vermese de kazanılan hanesine 3 puan yazdıran Göz-Göz, 21 puana yükselerek Play-Off umudunu da artırdı.



TİJANİC'TEN HARİKA GOL

Birinci Lig'de düşme potasıyla arasındaki puan farkını daha da açmayı başaran sarıkırmızılılar, ilk yarının bitimine kalan iki karşılaşmasını da kazanarak ilk yedinin içinde yerini almak istiyor. Göztepe'nin orta saha oyuncusu David Tijanic de bu sezon Manisa FK'ya attığı şık golle siftah yaptı. Kanat oyuncusu Yasin Öztekin'in 5 golle skor yükünü çektiği Göz- Göz'de, Tijanic attığı tek golle bu sezon ilk kez ağları sarsarken takımına galibiyeti getirdi. Slovenyalı yıldız futbolcu 16. maçında golle buluşurken iki yıllık Göztepe kariyerinde 5 gole ulaştı.

MARKO KVASİNA YİNE HEDEFTE

Manisa FK ile oynanan Ege derbisine on birde başlayan Marko Kvasina, kaçırdığı net pozisyonlarla taraftarları yine kahretti. Büyük ümitlerle transfer edilen ve bu sezon attığı iki golle hayal kırıklığı yaratan 26 yaşındaki Avusturyalı golcü Manisa ekibi karşısında bulduğu iki net fırsattan yararlanamadı. Taraftarlar ise golcü oyuncuyu sosyal medyada çok sert biçimde eleştirdi.

■ DOĞANCAN BİNGÖL