KSK kaçamadı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka, deplasmanda Kütahyaspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü. 13'te Fatih Taşdelen'in plasesinde top az farkla auta gitti. 17'de Emre'nin soldan ortasında Furkan topa dokunamadı, takımını yüzde yüzlük golden etti. 25'te kullanılan korner atışında topla buluşan Fatih'in sol çaprazdan sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1. 31'de Bilal'in sert şutunu kaleci Yusuf kornere çeldi. 41. dakikada Bilal uzaklardan sert şutla kaleyi yokladı, çerçeveyi bulamadı.



GALİBİYETİ KORUYAMADI

İkinci yarıda KSK, oyunu kendi yarı alanında kabul etti. 68'de Emre'nin kaptırdığı topu alan Muhammet'in şutunda savunmada Metin'den seken top üst ağlarda kaldı. 80'de Kemal'in şutunu Erdoğan güçlükle çeldi. 83'te Ertuğrul Tekşen'in serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü. Rakibi karşısında iyice geriye çekilen Karşıyaka, 88'de Kemal'in golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılarak 5. sıraya geriledi.



YUSUF ŞOKU

İzmir ekibinde dün oynanan maçta Yusuf Balcıoğlu şoku yaşandı. Tecrübeli kaleci mücadelenin 72. dakikasında sakatlanarak kendini yere bıraktı ve 73'te oyundan çıkmak zorunda kalarak eldivenleri Erdoğan Açar'a devretti. Yusuf'un son durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.



DİNÇEL İSTİKRARI SEÇTİ

Karşıyaka'da teknik direktör Selahaddin Dinçel geçen hafta lider Yeni Mersin İdmanyurdu karşısında sahaya sürdüğü on birde değişiklik yapmadı ve istikrarı seçti. Tecrübeli çalıştırıcı savunmada Cenk-Metin ikilisini korurken, orta alanda Mustafa- Fatih Ergen-Onur'a görev verdi. Dinçel, gol umudu olarak ise sahaya yine Emre ile Fatih Taşdelen ikilisini sahaya sürdü. Dinçel, İzmir temsilcisinin başında çıktığı ikinci maçta da galibiyet alamadı.