Şirketleşmenin adı Horoz’a yetti

SPOR Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Altaş Denizlispor, Altay galibiyetiyle derin bir nefes aldı. Sahasında rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen yeşilsiyahlılar bitime 4 dakika kala attığı 2 golle sahadan 3 puanla ayrılırken, kurtuluş yolunda ümitlendi. Bu sezonki ikinci galibiyetini alan Altaş Denizlispor 9 puana ulaşırken gelecek haftalar adına düşme hattından kurtulamasa da camiasına umut vermeyi başardı. Şirketleşme adına kulübün hamle yaptığını ve iki kongre olduğuna dikkat çeken teknik patron Giray Bulak, "Bu şirketleşmenin üçüncü aşaması var. Bunun bize çok katkısını olacağını düşünüyorum. İnşallah Allah bize eski günleri gösterir. Mayi'ye teşekkür ediyorum. Birçok oyuncumuz sakat oynuyor. Antrenmanlarda tam takım hazırlanamıyoruz, gençler de böylelikle kendisini de geliştiriyor" şeklinde konuştu.

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