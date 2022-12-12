Trabzonspor’da beraberlik sıkıntısı

SÜPER Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik alan Trabzonspor, kamp süresinde yaptığı 3 hazırlık maçında da bu seriyi devam ettirdi. Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 6 galibiyet alan Trabzonspor, 5 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Bordo- mavililer, söz konusu beraberliklerin 4'nü ise son 5 haftada elde etmişti. Antalya kampında İngiliz rakipleri Hull City (1-1) ve Crystal Palace (2-2) ile berabere kalan Trabzonspor, Kasımpaşa ile de yenişemedi (1-1). Bordomavililer hazırlık karşılaşmaları da dahil toplam 10 maçta berebere kaldı.

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