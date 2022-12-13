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Haberler Spor Altınordu'da büyük çöküş

Altınordu'da büyük çöküş

Galibiyet hasreti çeken kırmızı-lacivertliler, gelecek hafta Erzurumspor maçını da kaybederse geçen sezondaki aynı kötü seriyi geride bırakarak 1. Lig tarihinin en kötü formuna ulaşacak

13.12.2022

Altınordu’da büyük çöküş

Spor Toto 1. Lig'de son olarak evinde Bodrumspor'a 2-0 yenilen Altınordu büyük çöküş yaşıyor. Ligde 3'te 3 yaptıktan sonra art arda Yeni Malatya, Eyüp, Altay, Adanaspor, Manisa FK ve Bandırma'ya yenilen İzmir ekibi, Bodrumspor'a da boyun eğerek yenilgi serisini 7 müsabakaya çıkardı. Geçen sezon da ikinci yarıda 7 maç üst üste kaybeden kırmızı-lacivertliler, aynı kötü seriyi yakalarken hafta sonunda Erzurumspor'a yenilmesi halinde lig tarihinin en kötü performansına imza atacak.

"ÖN BÖLGEDE EKSİĞİZ"
Ligde 9. sezonunu geçiren kırmızılacivertliler geçen sezon üst üste aldığı 7 yenilginin ardından çıkışa geçerek kümede kalmayı garantilemişti. Altınordu, Erzurum ve Rize maçlarını kazanarak ilk yarıyı düşme potasının üzerinde tamamlamak istiyor. Kötü giden bir süreç yaşadıklarını dile getiren teknik direktör Ufuk Kahraman, "Bu hikayeyi değiştirmek için her şeyi yapıyoruz, çabalıyoruz. Özellikle ön bölgede eksikliklerimiz va. Bu iki haftayı iyi geçirip, 2. devreye hazırlanmak istiyoruz. Erzurum ve Rize maçlarına iyi hazırlanıp önümüze bakmak zorundayız" dedi.

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