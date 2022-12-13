Bodrum ışıl ışıl

SPOR Toto 1'inci Lig'de son iki haftada aldığı galibiyetlerle Play-Off hattına giren Bodrumspor gözünü zirveye çevirdi. 15. haftada hattın dışında yer alan ve önce Gençlerbirliği'ni ardından da Altınordu'yu aynı sonuçlarla 2-0 mağlup eden Ege ekibi, öncelikle 1 puan farkın yer aldığı 2. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Son üç mücadelede kalesini gole kapatan Bodrumspor savunmadaki başarısı ile de göz kamaştırırken gelecek hafta Samsunspor ile oynanacak mücadele büyük önem kazandı. Teknik direktör İsmet Taşdemir kritik bir galibiyet le direkaldıklarını belirterek oyuncularını kutladı. Taşdemir, "Özellikle rakialdıklarını bimizin son 6 maçında puan alamamasını, bir buhran içerisinde olmasını değerlendirmeye çalıştık. Ancak reaksiyon vereceklerini de biliyorduk. Baskılı başladık ve bu baskı sonucu iki gol bulduk. Hedeflediğimiz, arzuladığımız bir oyunu oynadık" diye konuştu.

CELAL DUMANLI'DAN 4. GOL

BODRUMSPOR'UN 28 yaşındaki oyuncusu Celal Dumanlı, Altınordu filelerini sarsarak 4. kez gol sevinci yaşadı. Başarılı oyuncu Malatya sınavında1 asist yapmıştı.