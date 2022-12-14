Bodrum’da Celal’den 2. dalya

Spor Toto 1. Lig'de ilk sezonunda Süper Lig yarışına ortak olan Bodrumspor'un altyapısından yetişip, yıllardır kaptan Erkan Değişmez'le birlikte takımın vazgeçilmezi olan 28 yaşındaki hücum oyuncusu Celal Dumanlı, yeşilbeyazlı formayla 200. profesyonel maçına çıkmanını gururunu yaşıyor. Bodrumspor'da 11 yıldır Süper Lig dışındaki tüm liglerde görev yaparak her ligde gol atmayı başaran Celal, hafta sonundaki Altınordu deplasmanında ikinci kez dalya dedi. Kariyerinde başka hiçbir kulüpte forma giymeyerek, 2012'den beri A takımda yer aldığı Bodrumspor'da 2015'te Bölgesel Amatör Lig, 2017'de 3. Lig ve geçen yıl 2. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Celal, yeşil-beyazlılardaki 200'üncü profesyonel maçında 2-0'lık galibiyeti sigortalayan golü de kaydetti. Bu sezon ligde 11'i ilk 11'de 14 maçta görev yapan tecrübeli forvet, 4 kez ağları sarstı.

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