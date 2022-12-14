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Haberler Spor Buca'da Erhan fırtınası

Buca'da Erhan fırtınası

Bucaspor 1928’in tecrübeli ismi Erhan Çelenk bu sezon attığı 12 golle tüm profesyonel liglerde mücadele eden 14 takımı da geçmeyi başardı

14.12.2022

Buca’da Erhan fırtınası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk fırtınası esiyor. 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu geride kalan süreçte 12 golle takımına müthiş bir katkı verirken, ağları Türkiye'de tüm profesyonel liglerde mücadele eden 14 takımdan daha fazla sarstı, 5 ekiple ise aynı sayıda gol attı. Erhan, Süper Lig'de mücadele eden Kasımpaşa (11), 2. Lig'de Pazarspor (11), Sivas Belediye ve Bayburt (9), 3. Lig'de Yomraspor, Gümüşhane, Ergene Velimeşe (11), Kahramanmaraş, Akhisarspor (10), Niğde Anadolu, Darıca Gençlerbirliği (9), Ofspor (8) ve Bayrampaşa (7)'nın toplam gol adedini tek başına geçti.

EN İYİ SEZONUNU YAŞIYOR
KANAT oyuncusu Süper Lig'de Hatay ve İstanbul, 3. Lig'de Muş ve Siirt, 1. Lig'de ise Denizli ile aynı sayıda gol attı. Sezon başında Manisa FK'dan transfer edilen Erhan, en iyi sezonlarından birine de imza atıyor. Daha önce forma giydiği Erzurumspor'da farklı sezonlarda 33 maçta 15 ve 14 gol atan Erhan, bu sezon henüz ilk yarı bitmeden, 18 maçta ağları 12 kez sarstı.

BERKE ÖZBAY

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