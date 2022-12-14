İlk finalist belli oldu

2022 Dünya Kupası Yarı Finali'nde Arjantin, süper starı Lionel Messi önderliğinde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Tangocular, finalde bugün oynanacak Fransa-Fas maçının galibiyle karşılaşacak. 17. dakikada Juranovic ortasını açtı, Lovren'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 25'te Fernandez ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Livakovic topu güçlükle çeldi. 32'de Alvarez, ceza sahasında Livakovic tarafından düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. 34'te topun başına geçen Messi ağları havalandırdı: 1-0. 39'da ani gelişen Arjantin atağında orta sahada topla buluşan Alvarez, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına sokuldu. İki kez topun kontrolünü kaybedip yeniden kazanan futbolcu farkı ikiye çıkardı: 2-0. 43'te Messi'nin ortasında Allister'ın kafa vuruşunu kaleci Livakovic çıkardı.

ALVAREZ SKORU BELİRLEDİ

45+2'de Modric'in sert şutunu kaleci Martinez çeldi. 58'de Messi ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti, kaleci Livakovic topun sahibi oldu. 69'da Messi sağ kanattan topu harika taşıyarak son çizgiye inip içeri çevirdi, ön direkte Alvarez tek vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0. Maç 3-0 sona erdi ve Arjantin finale yükseldi.

TANGOCULAR RÖVANŞI ALDI

İKİ ülke Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelirken, son oynanan maçta Hırvatistan maçı 3-0 kazanmıştı. İki ülke ilk olarak 1998 yılında grup aşamasında karşılaşmış, Arjantin maçı 1-0 kazanmıştı. 2018 yılında aralarında yapılan son maçı ise Avrupa temsilcisi 3-0 gibi net bir skorla almıştı. Tangocular, Hırvatistan'ı mağlup ederek hem Rusya'nın intikamını alıp hem de adını finale yazdırdı.

LİONEL MESSİ TARİHE GEÇTİ

ARJANTİN'İN yıldız futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Arjantin arasında oynanan yarı final müsabakasında 25. Dünya Kupası maçına çıktı. Arjantinli yıldız, Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait olan 25 maçlık rekoru egale etmiş oldu. Lionel Messi, ayrıca Hırvatistan karşısında kaydettiği golle de tarihi bir başarıya imza attı. Maçın 34. dakikasında penaltı atışı için topun başına geçen Messi, topu ağlarla buluşturarak Arjantin'i 1-0 öne geçiren gole imza attı. Bu golle birlikte Lionel Messi, Arjantinli efsane golcü Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu unvanını elde etti.