Karşıyaka’da Yusuf şoku

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve hesapları yapan Karşıyaka'da Yusuf Balcıoğlu şoku yaşanıyor. İzmir temsilcisinin hafta sonu Belediye Kütahyaspor'la deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 73. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli kalecinin dizinde esneme meydana geldiği öğrenildi. Pazar günü sahasında Elazığspor'u konuk edecek Karşıyaka'da deneyimli file bekçisinin forma giymesinin çok zor olduğu öğrenilirken, eldivenleri Erdoğan Açar'ın giymesi bekleniyor.

SADECE İKİ MAÇ KAÇIRDI

İzmir temsilcisinde ikinci sezonunu geçiren Yusuf, geçen sezon oynanan 32 maçın tamamında forma giyerken, istikrarıyla göz doldurmuştu. Tecrübeli eldiven, bu sezon ise iki maçı kaçırdı. 1954 Kelkit maçında kırmızı kart görerek 1 maç ceza alan ve Yomraspor maçında forma giyemeyen Yusuf, Karaköprü maçında da sakatlığı sebebiyle kadroda yer almamıştı.

BERKE ÖZBAY