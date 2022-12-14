Tarih yazan Fas Fransa’ya karsı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa ile turnuvada tarih yazan Fas, yarı finalde bugün karşı karşıya gelecek. Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve Meksikalı hakem Cesar Ramos'un yöneteceği mücadele saat 22.00'de başlayacak. İki ülke turnuva tarihinde ilk kez karşılaşacak. Dev organizasyona damga vuran, Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın bulunduğu F Grubu'ndan lider çıkan Fas, İspanya ve Portekiz'i de eleyerek tarih yazmıştı. Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak da büyük bir başarıya imza attı. D Grubu'ndan iki galibiyet ve bir beraberlikle çıkan Fransa ise Polonya ve İngiltere'yi saf dışı bırakarak yarı finale adını yazdırdı. Horozlar, Dünya Kupası'nın geride kalan kısmında oynadığı 5 maçta 11 gol atarak kupaya devam eden takımların en golcüsü olurken, 13 maçtır yenilmeyen Fas ise 5 karşılaşmada sadece 1 gol yedi.

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