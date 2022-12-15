Fethiye telafi peşinde

2. Lig Kırmızı Grup'ta iç sahada 2'de 2 yaptıktan sonra deplasmanda 1461 Trabzon'a mağlup olan Fethiyespor, gözünü Adıyaman FK maçına çevirdi. 21 puanla 12. sıraya düşen lacivert-beyazlılarda, teknik patron Erhan Altın, "Bu sonuca rağmen Play-Off hedefimizden kopmadık" diyerek futbolcularına moral aşıladı. Aykut Uluç, Oğuz Özden ve Burak Başkaya sakatlıkları nedeniyle önceki günkü antrenmana katılmazken, cezaları biten İlyas Yılmazer ve Rıdvan Türker'in bu hafta forma giyecek olması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Altın, "Kazanmak için gitmiştik, o enerjiyi takımda görmüştük ama olmadı. Şimdi Adıyaman FK maçına odaklanacağız. İlk devreyi galibiyetle kapatmak istiyoruz. İkinci devrede daha iyi bir Fethiyespor izleteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tribünlerin biz kazandıkça daha çok dolacağına inanıyoruz. Ben inanıyorum ki halen Play-Off hedefimizden kopmuş değiliz. Ligin ikinci devresinde iyi bir çalışmayla gurbetteki başarısızlığı sileceğimize inancımız tam. 12. güç taraftarlar desteğine devam etsin" diye konuştu.

ERDOĞAN CANKUŞ