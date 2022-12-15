Finalin adı beli oldu: Arjantin- Fransa

2022 Dünya Kupası Yarı Finali'nde son şampiyon Fransa, tarih yazan Fas'ı 2-0 mağlup etti ve finalde Arjantin'in rakibi oldu. 5. dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Griezmann bekletmeden içeri çevirdi, Mbappe'nin şutu savunmadan döndü. Sol çapraza açılan topu Hernandez tek vuruşla ağlara yolladı: 1-0. 10'da Ounahi ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Lloriz topu son anda çeldi. 17'de Konate'nin uzun pasıyla soy çaprazda topla buluşan Giroud'un şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı. 36'da Mbappe'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu savunma çizgiden çıkardı. Seken topu Tchouameni içeri çevirdi, Giroud'un şutu az farkla auta çıktı. 44'te Ziyech korner atışını kullandı, yaşanan karambolde El Yamiq'in rövaşatası direkte patladı.

MUANİ MAÇIN SKORUNU İLAN ETTİ

71'de Griezmann ortasını açtı, Thuram'ın kafa vuruşu yandan auta gitti. 79'da Tchouameni'nin pasında Thuram topu Mbappe'ye bıraktı. Bu oyuncu çalımlarla kaleye sokulup şutunu çekti, savunmadan seken topu arka direkte Muani ağlara yolladı: 2-0. Maç 2-0 bitti.

FİNAL PAZAR GÜNÜ 18.00'DE

2022 Katar Dünya Kupası, pazar günü oynanacak final maçıyla birlikte sona erecek. Son Dünya Kupası'na

katılan Messi'li Arjantin, finalde son Dünya Şampiyonu Fransa ile karşılaşacak.