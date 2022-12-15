Göz-Göz’den Ekrem atağı

GÖZTEPE'DE yönetim Ekrem Kılıçarslan için atağa kalktı. İrfan Can Eğribayat'ın F.Bahçe'ye geçici olarak gönderilmesinin ardından G.Antep FK'dan kiralanan genç file bekçisi sınıfı geçti. Sportif direktör Ivan Mance'nin 25 yaşındaki eldiven için teknik heyetten olumlu raporlar aldığı ve kulübün de satın alma opsiyonunu devre arasında devreye sokmayı planladığı öğrenildi. Sarıkırmızılılar, Ocak ayında Ekrem'in düşük satın alma bedeliyle bonservisini satın almayı planlıyor. Bu arada Göztepe'de Mamah ve Yunus Emre de takımla birlikte çalışmalara başladı. İki oyuncunun da Rizespor önünde forma giyemeyeceği ancak sonraki hafta Bodrumspor derbisinde sahada yer alabilecekleri öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda, Hüsamettin, Hasic ve Emirhan'ın sakatlıkları sürüyor.

GOTTWALT FORMAYI UNUTTU

GÖZTEPE'NİN sezon başında kadrosuna dahil ettiği Lukas Gottwalt formayı unuttu. FSV Frankfurt'tan transfer edilen 25 yaşındaki savunmacı ligde sadece Bolu maçında 90 dakika oynadı, futbolcunun Keçiörengücü ve Adanaspor maçlarında ise sadece birer dakikası var. Futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor. Boluspor'da yetişen ve Türk statüsünde forma giyen futbolcu Almanya'da Kaiserslautern'in kadrosunda da yer aldı.

BURAK HAKERLER