Juve’yi değil Aslan’ı seçtim

GALATASARAY'IN yıldızı Dries Mertens, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin büyük bir kulüp olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Büyük kulüplerin iyi ve genç oyuncuları vardır. Bizim de iyi gençlerimiz var. Takım olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızdan Yunus yeni sözleşme imzaladı. Bu durum, diğer gençlere de örnek olacaktır. Juventus'tan bir teklif oldu fakat Napoli'den sonra Juventus'a gitmek olmazdı. Buraya gelmem de Dursun Başkan, Erden Timur ve Okan Buruk'un büyük etkisi oldu. 'Seni G.Saray'a getirmek istiyoruz.' diyerek ikna ettiler. G.Saray'ın projesine başlamak istedim" dedi.

DÜNYA KUPASI KOLAY DEĞİL

BELÇİKA'NIN turnuvaya erken veda etmesinin üzüntüsünü yaşadığı belirten Mertens, "Dünya Kupası kolay değildi. Kolay bir grupta değildik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Kendi hatalarımız vardı. Oynadığımız takımlardan 2 tanesi yarı finale yükseldiler. Kolay değildi. Başka bir ülkeden gelip yeni bir lige başlamak kolay olmuyor" şeklinde konuştu.

FENER MAÇINA KALMASINI İSTEMEM

GALATASARAY Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Galatasaray'ın yeni bir takıma sahip olduğunu dile getiren Erden Timur, "26 oyuncu gitti ve 13 oyuncu geldi. 13 haftanın bizim açımızdan iyi geçtiğini, son haftaların ise beklentinin üstünde olduğunu düşünüyorum" dedi. Şampiyonluğun son hafta Fenerbahçe maçına kalmasını istemediğini vurgulayan Timur, "3-4 hafta önce biz şampiyon olalım isterim. 1 hafta kala belki de 1 golle şampiyon olacağız. Kalmamasını dilerim. Kalırsa da güzel maç olur" ifadelerini kullandı.