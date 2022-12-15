Kapıdaki tehlike

SPOR Toto Birinci Lig'de çok zor koşullar altında mücadele eden Altay'da kulüp başkanı Ayhan Dündar önceki gün kapıdaki tehlikeye işaret etti. Sezon başında transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve ekonomik olarak sıkıntı yaşayan siyahbeyazlı ekipte başkan Dündar, Ocak ayında FIFA'dan ağır yaptırımların gelebileceğini ifade etti. Davalık olan futbolcular ile iletişim halinde olduklarını belirten Dündar, "Ocak sonunda durum netleşecek. Camia büyüklerini durumdan haberdar edeceğiz ve maddi destek isteyeceğiz. Üç dönem transfer yasağı bitmek üzere. Sorunun çözülmemesi halinde 3-6-9 puan silme ve küme düşme cezaları da gelebilir" diye konuştu.

GÖZLER TAHKİM'DE

BU arada Altay, 15. haftada Göztepe-Altay derbisinde çıkan olaylar nedeniyle TFF tarafından verilen hükmen yenilgi ve PFDK'nın 6 maç iç sahada seyircisiz oynama cezalarına itiraz ederek Tahkim Kurulu'na başvurdu. Altay Hukuk Kurulu, başvuruda güvenlik sorumluluğunun kendilerinde olmadığının altını çizerken, iç saha için verilen 6 maçlık seyircisiz oynama cezasının deplasman cezasına döndürülmesini talep etti. Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Sahadaki topçunun bu olaylarla ne alakası var? Kulüplere ceza verilmesi kabul edilebilir değil" diye konuştu.