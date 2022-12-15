TFF’den yeni bir uygulama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapacakları aplikasyonla, hakemlere maçlardan önce takımların oynadığı sistem, futbolcuların özellikleri, hangi futbolcunun hakemi aldatmaya çalıştığı ve futbolcuların davranışlarının da aralarında bulunduğu bilgiler verileceğini söyledi. Büyükekşi, "(Hakemlere) Çıkacağı maçtaki iki takımla ilgili, 'Takımların oynadığı sistem nedir? Futbolcuların özelliği nedir? Hangi futbolcu hakemi aldatır? Hangi futbolcunun davranışları neler?', hepsiyle ilgili de bilgiler verilecek" dedi. İkinci devre itibarıyla 2. ve 3. Lig'deki hakem atamalarını da algoritma ile yapacaklarını ifade eden Büyükekşi, mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de algoritmanın kullanılmaya başlanacağını belirtti.

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